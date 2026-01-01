Российские военные сбили украинский Су-27

НАВЕРХ
Российские военные сбили в зоне спецоперации самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

Также за сутки российские войска поразили объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. Кроме того, были уничтожены управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников.

Су-27 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «Сухой» в 1970-х. В составе украинских бригад тактической авиации осталось порядка 12 таких самолетов.

Предыдущий раз ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 9 декабря 2025 года, самолетом управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

