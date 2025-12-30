НАВЕРХ
Нейросети оказались провокаторами психических заболеваний

Источник:
The Wall Street Journal
Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Популярность чат-ботов с искусственным интеллектом вызвала обеспокоенность психиатров. Исследования американских исследователей показали, что общение с ИИ-собеседником повышает вероятность психических заболеваний.

Так, специалисты зафиксировали десятки случаев, когда люди страдали от бредового психоза после длительного общения с искусственным интеллектом, в том числе с чат-ботом ChatGPT от OpenAI, пишет The Wall Street Journal.

Врачи определяют психоз на основе наличия трех факторов: галлюцинаций, дезорганизованного мышления или общения, а также наличия бреда, представляющего собой устойчивые, ложные убеждения, которые не являются общепринятыми.

Основным симптомом расстройств, вызванных активным общением с чат-ботами, является бред. Например, пользователи внезапно начинают верить, что стали центром заговора или пробудили разумную машину.

Риски связаны с тем, что чат-боты, как правило, склонны соглашаться с утверждениями пользователей, а также поддерживать и развивать их идеи, несмотря на их фантастический характер.

В частности, 26-летняя женщина без истории психоза дважды попадала в больницу после того, как решила, что ChatGPT позволяет ей общаться со своим умершим братом. Чат-бот постоянно поддерживал ее и уверял, что она не сумасшедшая.

По оценкам OpenAI, только за одну неделю мониторинга доля активных пользователей ChatGPT, у которых были отмечены возможные признаки психических расстройств, связанных с психозом или манией, составила более 560 тысяч человек.

