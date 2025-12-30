Адаму Кадырову вручили новую медаль

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летнему Адаму Кадырову вручили медаль «памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни», сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.

«Эта высокая и заслуженная награда — признание его добросовестного и результативного труда на ответственном государственном посту», — написал Даудов, отметив, что Кадыров-младший «является энергичным и эффективным руководителем».

Адам Кадыров имеет звание Героя Чеченской Республики, а также высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова. Также в числе наград Кадырова-младшего орден «Даймехкан Сий», орден «За служение религии Ислам» I степени, ряд медалей.

Рамзан Кадыров ранее заявлял, что все награды его сына являются заслуженными. По словам чеченского лидера, его сын имеет богатый опыт, знания и практику, так как много времени проводит вместе с ним.