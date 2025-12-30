НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Адаму Кадырову вручили новую медаль

Источник:
Sibnet.ru
590 0
Адаму Кадырову вручили новую медаль
Фото: © t.me/MDaudov_95

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летнему Адаму Кадырову вручили медаль «памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни», сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.

«Эта высокая и заслуженная награда — признание его добросовестного и результативного труда на ответственном государственном посту», — написал Даудов, отметив, что Кадыров-младший «является энергичным и эффективным руководителем».

Адам Кадыров имеет звание Героя Чеченской Республики, а также высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова. Также в числе наград Кадырова-младшего орден «Даймехкан Сий», орден «За служение религии Ислам» I степени, ряд медалей.

Рамзан Кадыров ранее заявлял, что все награды его сына являются заслуженными. По словам чеченского лидера, его сын имеет богатый опыт, знания и практику, так как много времени проводит вместе с ним.

Еще по теме
Генштаб доложил Путину о крупных успехах в зоне СВО
Мэр Якутска вылил в раковину подаренный дорогой алкоголь
Чиновник из Кремля счел бессмысленным перенос столицы в Сибирь
Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

se 34

Чтоб не быть мясом для.... надо не по загородным вилам и саунам шататься с незнакомыми мужиками, а выйти...

funkit

Она по-любому там на чьей-то кожаной флейте играла не раз😁

hope1986

А как она там оказалась, адресом что ли ошиблась?

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!