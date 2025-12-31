НАВЕРХ
Российские «черные дыры» стали головной болью для ВМС США

Источник:
19FortyFive
Подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», прозванные на Западе «черными дырами» за свою феноменальную скрытность, стали для ВМФ России надежным носителем крылатых ракет «Калибр», пишет военный обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби.

«В начале 1980-х советский флот получил первые дизель-электрические подлодки, позже прозванные «Варшавянками». Надежные и тихие, они создавались специально для прибрежных операций. Прошло больше 40 лет, а новейшие лодки этого семейства по-прежнему играют ключевую роль в российской военно-морской стратегии», — отмечает Бакби.

По его словам, «Варшавянка» пользуется пугающей репутацией на Западе. Все дело в ее феноменальной скрытности: благодаря продвинутым акустическим технологиям она практически не слышна для сонаров. Ее по праву называют самой тихой дизель-электрической подлодкой своего поколения.

«"Варшавянку" защищает тройной щит: бесшумные механизмы, продвинутые системы подавления вибраций и шума, а также специальное резиновое покрытие корпуса, поглощающее акустические сигналы», — пояснил обозреватель.

Изначально «Варшавянка» создавалась для охоты на корабли и подлодки. Теперь она способна работать по наземным целям крылатыми ракетами «Калибр». «Это превращает ее в стратегическое оружие, позволяющее России наносить удары издалека, даже в водах, контролируемых противником», — заключил Бакби.

