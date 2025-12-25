НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией

Источник:
Sibnet.ru
240 2
Упряжка Санта-Клауса
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, сообщатся на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Санта пролетел над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Санкт-Петербургом и Москвой, следует из трансляции перемещений волшебного персонажа. В настоящее время Санта-Клаус уже вернулся в США.

Проект NORAD Tracks Santa («NORAD следит за Сантой») был запущен в 1955 году. Американские военные используют для определения местоположения Санта-Клауса системы радиолокационных станций, спутники и истребители.

Экипаж Санты по воздуху традиционно несут девять оленей, во главе которых стоит Рудольф. Радары при этом ориентируются на мерцающий красный нос вожака упряжки. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

Еще по теме
Мужчина выиграл крупнейший в истории лотерейный джекпот
Умерла основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская
Выбраны лучшие мемы 2025 года
Памятнику Бабру вернули снятый по ошибке шарф
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Обсуждение (2)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
15
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады