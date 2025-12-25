Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, сообщатся на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Санта пролетел над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Санкт-Петербургом и Москвой, следует из трансляции перемещений волшебного персонажа. В настоящее время Санта-Клаус уже вернулся в США.

Проект NORAD Tracks Santa («NORAD следит за Сантой») был запущен в 1955 году. Американские военные используют для определения местоположения Санта-Клауса системы радиолокационных станций, спутники и истребители.

Экипаж Санты по воздуху традиционно несут девять оленей, во главе которых стоит Рудольф. Радары при этом ориентируются на мерцающий красный нос вожака упряжки. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.