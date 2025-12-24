Генштаб Украины признал потерю Северска

Российский флаг в Северске
Фото: © Минобороны России
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР официально признал потерю города.
«Отошли из населенного пункта», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Сделано это якобы было «в целях сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений».
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.
Бои за Северск продолжались с 2022 года. Его освобождение позволило российским войскам военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации – последнему украинскому узлу обороны в Донбассе.