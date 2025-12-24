НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб Украины признал потерю Северска

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Российский флаг в Северске
Российский флаг в Северске
Фото: © Минобороны России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР официально признал потерю города.

«Отошли из населенного пункта», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Сделано это якобы было «в целях сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений».

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.

Бои за Северск продолжались с 2022 года. Его освобождение позволило российским войскам военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации – последнему украинскому узлу обороны в Донбассе.

Оборона #Армия
Обсуждение (0)
Топ комментариев

7fond

Курс иностранной валюты не вырос на 50-100%, переводы за рубеж стали дешевле (1,5% в ПСБ). При росте...

nicollaich

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник...

Uynachalnica

А зачем мы пошли защищать русских на Донбасс, если они у себя никому не нужны? Завезем корейцев, индийцев,...

gena415

завезли бы судей , китайских и ихние законы о коррупции