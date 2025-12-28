НАВЕРХ
Грубый секс стал массовым явлением в США

Archives of Sexual Behavior
Грубый секс — от удушения до пощечин — стал массовым явлением в Соединенных Штатов, выяснили ученые из Индианского университета, отметив, что многие сталкиваются с ним без согласия.

Сексуальные практики, связанные с насилием и причинением боли, в США все меньше считаются отклонением и все больше — обычным явлением. Их показывают в фильмах и сериалах, обсуждают в соцсетях, о них упоминается в песнях.

Команда под руководством профессора Индианского университета Дебби Хербеника решила выяснить, действительно ли грубый секс стал в Америке обыденным делом. В исследовании приняли участие 9 029 взрослых американцев.

Оказалось, что почти половина женщин и более 60% мужчин хотя бы раз совершали подобные действия по отношению к партнеру. Причем согласие на такие действия получали 54% женщин и 46% мужчин, приводит журнал Archives of Sexual Behavior результаты исследования.

Наиболее распространенными оказались укусы и легкие шлепки. Более жесткие действия встречались реже, но именно они чаще оказывались проблемными с точки зрения согласия. Около 20% женщин сообщили, что хотя бы одно из таких действий по отношению к ним происходило без разрешения. Среди мужчин этот показатель составил 16%.

Специалисты в области общественного здоровья выразили обеспокоенность ростом популярности грубого секса при отсутствии согласия партнеров на такие действия.

