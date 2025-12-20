НАВЕРХ
Назван самый простой способ поднять настроение после пробуждения

Источник:
Sibnet.ru
Кофемашина
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самый простой способ повысить настроение в утренние часы заключается в употреблении кофе и других напитков с кофеином, выяснили немецкие ученые.

Кофеин является самым распространенным психоактивным веществом в мире — по оценкам, его регулярно употребляют около 80% населения планеты. Он содержится в кофе, чае, газированных напитках и шоколаде.

Исследователи из Билефельдского университета в Германии решили изучить влияние кофеина на эмоциональное состояние людей в реальной жизни — с учетом естественных факторов, таких как режим сна, социальные контакты и время суток.

Анализ данных показал устойчивую связь между употреблением кофеина и усилением положительных эмоций. Причем наиболее выраженным этот эффект был в первые часы после пробуждения, говорится в статье специалистов, опубликованной Scientific Reports.

Ученые связывают это с феноменом «сонной инерции», когда мозг еще не полностью перешел в активный режим после сна. Кофеин помогает быстрее достичь бодрого состояния, блокируя действие аденозина — вещества, вызывающего сонливость.

Исследование также показало, что эффект кофеина сильнее проявляется у людей, испытывающих повышенную усталость. В социальной обстановке (например, на работе) связь между кофеином и улучшением настроения ослабевала.

