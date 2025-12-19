Япония задумалась о приобретении ядерного оружия

Япония должна получить ядерное оружие, заявил в интервью японским СМИ представитель администрации премьер-министра страны Санаэ Такаити, курирующий вопросы безопасности.

Высокопоставленный чиновник в ходе неофициальной беседы с журналистами сказал, что стране необходимо обладать ядерным оружием. Заявление было сделано на условиях неразглашения (off record), но было обнародовано агентством «Киодо» и газетой «Асахи».

«Я думаю, что нам следует иметь ядерное оружие», — заявил чиновник репортерам.

По его словам, необходимость этой меры продиктована тем, что Япония, «в конечном счете, может полагаться только на себя» в вопросах обеспечения национальной безопасности, оказавшись перед лицом «наращивания ядерного арсенала Китаем, ядерной угрозы со стороны России и ядерных разработок Северной Кореи»

Эти высказывания прозвучали в период обострения отношений между Токио и Пекином. В начале ноября Такаити, выступая в парламенте, заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня может угрожать «выживанию» Японии.

Утечка информации с закрытого брифинга может быть «зондированием почвы» со стороны радикального крыла японской власти, в котором циркулирует идея о приобретении Японией ядерного оружия, сказал РБК старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.