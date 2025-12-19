НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Япония задумалась о приобретении ядерного оружия

Источник:
РБК
316 3
Силы самообороны Японии
Силы самообороны Японии
Фото: Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0

Япония должна получить ядерное оружие, заявил в интервью японским СМИ представитель администрации премьер-министра страны Санаэ Такаити, курирующий вопросы безопасности.

Высокопоставленный чиновник в ходе неофициальной беседы с журналистами сказал, что стране необходимо обладать ядерным оружием. Заявление было сделано на условиях неразглашения (off record), но было обнародовано агентством «Киодо» и газетой «Асахи».

«Я думаю, что нам следует иметь ядерное оружие», — заявил чиновник репортерам.

По его словам, необходимость этой меры продиктована тем, что Япония, «в конечном счете, может полагаться только на себя» в вопросах обеспечения национальной безопасности, оказавшись перед лицом «наращивания ядерного арсенала Китаем, ядерной угрозы со стороны России и ядерных разработок Северной Кореи»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯдерные силы стран мира в сравнении

Эти высказывания прозвучали в период обострения отношений между Токио и Пекином. В начале ноября Такаити, выступая в парламенте, заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня может угрожать «выживанию» Японии.

Утечка информации с закрытого брифинга может быть «зондированием почвы» со стороны радикального крыла японской власти, в котором циркулирует идея о приобретении Японией ядерного оружия, сказал РБК старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

Еще по теме
Документалка о Мелании Трамп выйдет в январе 2026 года
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин традиционно отметит Новый год
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
Япония задумалась о приобретении ядерного оружия
«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

dddd

Не собираюсь ни обвинять, ни оправдывать Нагиева. А что он особенного сказал? Отказался вести развлекательные...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...