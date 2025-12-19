НАВЕРХ
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ЕС и НАТО
Фото: President Of Ukraine

Страны Евросоюза договорились предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено», — написал Кошта в соцсети X по итогам саммита глав стран-членов ЕС.

По его словам, кредит будет обеспечен бюджетом Евросоюза и поможет Киеву «покрыть неотложные финансовые потребности». Речь идет о совместном заимствовании стран ЕС за исключением Венгрии, Чехии и Словакии, выступавших против помощи Киеву.

Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено и это стало сокрушительным поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца, который самоотверженно продвигал эту идею, пишет Politico со ссылкой на источники.

Украина испытывает жесточайший бюджетный дефицит. При отсутствии дополнительной помощи средства у нее закончатся весной 2026 года. У Киева не останется денег даже на продолжение боевых действий.

Евросоюз ранее предложил изъять порядка 200 миллиардов евро российских средств, замороженных в Европе, и передать их Украине. Но эта идея натолкнулась на сопротивление США, Бельгии, Италии, Венгрии, Чехии и Словакии, Болгарии и Мальты.

