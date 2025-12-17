США выступили против изъятия Евросоюзом российских активов

Белый дом давит на Евросоюз с требованием отказаться от использования российских активов для финансирования военных расходов на Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы <...> для финансирования Украины», — рассказал один из источников.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что «единственная цель Белого дома — это мир на Украине».

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на изъятие российских активов.

Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы.