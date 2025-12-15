НАВЕРХ
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей

Источник:
РИА Новости
223 4
Банк России
Фото: © Банк России

Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей», — сказали РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.

Банк России ранее заявил, что принял решение подать в суд из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на изъятие российских активов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов будет, по сути, объявлением войны России.

Обсуждение (4)
Топ комментариев

nicollaich

Микросхемы из стиральных машин плюс запчасти от унитазов творят чудеса.Долетели-таки.......

Danilon

Ну хватит уже ржать. Ну может человек опять расслабился, выпил. Или из Аргентины опять чего привезли....

Uynachalnica

Сыт по горло, но если попросят то всенепременно...

Uynachalnica

Ранее и ютюб не он замедлял, а устаревшее западное оборудование.