Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей

Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей», — сказали РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.

Банк России ранее заявил, что принял решение подать в суд из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на изъятие российских активов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов будет, по сути, объявлением войны России.