Орбан заявил, что Европа фактически объявила войну России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов будет, по сути, объявлением войны.

«Любые действия с замороженными российскими активами — это объявление войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа», — процитировал Орбана госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда наступит мир на Украине

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.