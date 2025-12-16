ФАС запросила у торговых объяснение роста цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания, соответствующий запрос ведомство направило в крупнейшие торговые сети, сообщила пресс-служба ФАС.

В ФАС России отметили, что был проведен анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен «на отдельные категории продовольственных товаров" в январе - августе 2025 года "в крупнейших федеральных торговых сетях».

По итогам анализа службой были выявлены «случаи установления высоких средневзвешенных наценок» на отдельные продукты питания в некоторых сетях, рассказали в ведомстве, добавив, что служба запросила у организаций пояснения причин высоких наценок, сказано в сообщении.

ФАС России будет изучена информация, предоставленная торговыми сетями на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений службой будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Для сдерживания цен этим сетям ведомством было предложено рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и дальнейшем ограничении торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными наценками, говорится в сообщении.

В службе пояснили, что запросы направлены в сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука вкуса».