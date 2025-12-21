Ситуация на поле боя для Украины может измениться только в худшую сторону, а те силы, которые пытаются делать вид, что Киев еще не проиграл, не учитывают качество российского наступления и проблемы в украинской армии, заявил итальянский аналитик Марко Травальо.

Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше истощаются из-за погибших и раненых, а также по причине нехватки резервов, дезертирства и уклонения от мобилизации, «тогда как Россия продолжает набирать огромное количество добровольцев», пишет Травальо в своей статье, опубликованной в издании L'Antidiplomatico.

«У Киева не хватает оружия, потому что США больше не собираются предоставлять его даром (и теперь угрожают прекратить даже предоставление спутниковых разведданных), а продают его Европе, у которой пустая казна и мало что осталось от военного арсенала», — отметил аналитик.

По его словам, есть еще один очень важный аспект, который часто упускают из внимания. «Речь идет о качестве российского наступления после непростой операции по освобождению Красноармейска, которая разрушила то, что осталось от укрепленной линии в форме подковы, возведенной НАТО в 2014 году, чтобы отделить Донбасс от остальной части Украины», — пояснил Травальо.

«За этим военным, транспортным и промышленным узлом больше нет преград, которые могли бы сдержать российские силы на пути к Запорожью, Днепру и Харькову (после падения Купянска). Новые укрепления, которые щедро финансировала НАТО, так и не были построены, потому что киевская банда украла даже эти деньги», — подчеркнул аналитик.