Экономист раскритиковал «индекс оливье»

«Радио 1»
Салат оливье
Фото: © Sibnet.ru

Экономист Илья Березняк раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд. По «индексу оливье» нельзя судить о состоянии экономики, уверен он.

«Индекс оливье» и подобные расчеты — это бытовая история, основанная на узком наборе продуктов и не позволяющая делать серьезные макроэкономические выводы, сказал Березняк в беседе с «Радио 1».

По его словам, это скорее медийный повод, чем реальный экономический показатель. Официальный индекс потребительских цен формируется по сложной формуле и учитывает сотни товаров и услуг, включая ЖКХ. Упрощенные индексы легко искажаются из-за колебаний цен на отдельные продукты.

Экономист подчеркнул, что «индекс оливье» может быть любопытным ориентиром для быта, но оценивать реальную экономическую ситуацию нужно по данным Росстата.

А при планировании праздничного бюджета, по его словам, стоит ориентироваться не на усредненные «стоимости салата», а на реальные цены в магазинах, посоветовал Березняк.

Экономика #Продукты
