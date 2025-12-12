НАВЕРХ
Названо самое отвратительное русское блюдо

Источник:
Sibnet.ru
308 2
салат «Индигирка»
салат «Индигирка»
Фото: JukoFF / CC0

Гастрономический путеводитель TasteAtlas обновил список самой непривлекательной еды на планете. В рейтинг вошло одно русское блюдо — салат «Индигирка».

«Индигирка» — рыбный салат из Якутии, который состоит из кубиков замороженной рыбы, их смешивают с луком, маслом, солью и перцем. В первой сотне самых невкусных блюд якутский салат занял 65-ю строчку.

Всего в базе данных TasteAtlas 29 русских блюд. «Индигирка» оценена в 2,7 балла по пятибалльной шкале. Кроме «Индигирки», к наименее популярным блюдам русской кухни также относятся холодец, кутья, щи и рассольник.

Лидерство в списке неприятной еды занимает блюдо свид из Исландии, которое представляет собой половинку бараньей головы. На втором месте находится исландский торраматюр, представляющий собой набор закусок. Третье место у испанского блюда форель по-наваррски.

«Индигирка» считается визитной карточкой якутской кухни. Салат получил распространение благодаря повару Иннокентию Тарбахову, который увидел, как семья якутов готовила местное блюдо из свежеразделанного чира с добавлением соли, перца и лука.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

se 34

Чет даже подташнивать начало как посмотрел фотографии

vad7958

Я не понял у кого-то сильно зарплата выросла что-ли?29% что чушь писать?!

-Керя-

Употребления алкашки упала, надо радоваться. А пивовары тревогу бьют