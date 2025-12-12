Названо самое отвратительное русское блюдо

Гастрономический путеводитель TasteAtlas обновил список самой непривлекательной еды на планете. В рейтинг вошло одно русское блюдо — салат «Индигирка».

«Индигирка» — рыбный салат из Якутии, который состоит из кубиков замороженной рыбы, их смешивают с луком, маслом, солью и перцем. В первой сотне самых невкусных блюд якутский салат занял 65-ю строчку.

Всего в базе данных TasteAtlas 29 русских блюд. «Индигирка» оценена в 2,7 балла по пятибалльной шкале. Кроме «Индигирки», к наименее популярным блюдам русской кухни также относятся холодец, кутья, щи и рассольник.

Лидерство в списке неприятной еды занимает блюдо свид из Исландии, которое представляет собой половинку бараньей головы. На втором месте находится исландский торраматюр, представляющий собой набор закусок. Третье место у испанского блюда форель по-наваррски.

«Индигирка» считается визитной карточкой якутской кухни. Салат получил распространение благодаря повару Иннокентию Тарбахову, который увидел, как семья якутов готовила местное блюдо из свежеразделанного чира с добавлением соли, перца и лука.