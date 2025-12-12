НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минтруд не увидел смысла в сокращении рабочего

Источник:
ТАСС
264 1
Офис
Фото: © Sibnet.ru

Глава Минтруда РФ Антон Котяков не увидел необходимости идти на сокращение рабочего дня до шести часов, исходя из ситуации на рынке труда.

Ранее стало известно, что фракция КПРФ в Госдуме планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели россиян до 30 часов.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — приводит ТАСС слова Котякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем выгорание отличается от депрессии

Он отметил, что рынок труда, наоборот, дает возможность гражданам в случае, если есть заинтересованность и желание, работать полный рабочий день, получать полную заработную плату.

При этом действующие нормы трудового законодательства сегодня позволяют устраивать гибкий график своей работы, подчеркнул Котяков. В том числе это может быть гибридный формат работы или дистанционная занятость.

«То есть, сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», — сказал Котяков.

Еще по теме
Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря
Правительство сократит перечень запрещенных для женщин профессий
Россиянам увеличат длительность сверхурочной работы
Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (1)
Картина дня
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
Трамп заявил об угрозе «доиграться до третьей мировой»
Фон дер Ляйен попросила Трампа не лезть в европейские дела
Британский флот отследил российскую подлодку в Ла‑Манше
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

se 34

Чет даже подташнивать начало как посмотрел фотографии

ERMOL33

Цитата(-2rist- @ 10.12.2025, 11:20) сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан...