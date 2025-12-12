Минтруд не увидел смысла в сокращении рабочего

Глава Минтруда РФ Антон Котяков не увидел необходимости идти на сокращение рабочего дня до шести часов, исходя из ситуации на рынке труда.

Ранее стало известно, что фракция КПРФ в Госдуме планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочей недели россиян до 30 часов.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — приводит ТАСС слова Котякова.

Он отметил, что рынок труда, наоборот, дает возможность гражданам в случае, если есть заинтересованность и желание, работать полный рабочий день, получать полную заработную плату.

При этом действующие нормы трудового законодательства сегодня позволяют устраивать гибкий график своей работы, подчеркнул Котяков. В том числе это может быть гибридный формат работы или дистанционная занятость.

«То есть, сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», — сказал Котяков.