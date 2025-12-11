Стали известны детали обновленного мирного плана Трампа

Обновленный мирный план президента США Дональда Трампа предполагает признание контроля России над Крымом, Донецкой и Луганскими народными республиками.

Мирный план состоит из четырех частей: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения, приводит украинское издание «Зеркало недели» содержание документа.

Предполагается, что будет зафиксирован контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. На части Донбасса, которая контролируется ВСУ, планируют создать демилитаризованную буферную зону, в которой не будут находиться военные ни одной из сторон. Таким образом, украинские войска покинут территорию Донецкой области, а управлять ей будет Россия.

В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят по текущей линии соприкосновения. Также российские войска должны будут полностью покинуть Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Стороны обязуются не менять границы силой.

Численность украинской армии планируется ограничить до 800 тысяч человек вместо 600 тысяч, которые были в первоначальной версии плана. Запорожская АЭС будет перезапущена под управлением нового оператора из США. Украине и России будут передавать по 50% вырабатываемой электроэнергии.

При этом в проекте нет требования к Украине о том, что она должна законодательно закрепить обязательство не вступать в НАТО. Вместо этого предлагается ввести обязательство НАТО не расширяться и не приглашать Украину в альянс.