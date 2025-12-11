НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стали известны детали обновленного мирного плана Трампа

Источник:
Sibnet.ru
425 3
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Обновленный мирный план президента США Дональда Трампа предполагает признание контроля России над Крымом, Донецкой и Луганскими народными республиками.

Мирный план состоит из четырех частей: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения, приводит украинское издание «Зеркало недели» содержание документа.

Предполагается, что будет зафиксирован контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. На части Донбасса, которая контролируется ВСУ, планируют создать демилитаризованную буферную зону, в которой не будут находиться военные ни одной из сторон. Таким образом, украинские войска покинут территорию Донецкой области, а управлять ей будет Россия.

В Запорожской и Херсонской областях границу закрепят по текущей линии соприкосновения. Также российские войска должны будут полностью покинуть Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Стороны обязуются не менять границы силой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда наступит мир на Украине

Численность украинской армии планируется ограничить до 800 тысяч человек вместо 600 тысяч, которые были в первоначальной версии плана. Запорожская АЭС будет перезапущена под управлением нового оператора из США. Украине и России будут передавать по 50% вырабатываемой электроэнергии.

При этом в проекте нет требования к Украине о том, что она должна законодательно закрепить обязательство не вступать в НАТО. Вместо этого предлагается ввести обязательство НАТО не расширяться и не приглашать Украину в альянс. 

Еще по теме
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий
ЕС захотел выкупить у Турции комплексы С-400 для передачи Киеву
США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику
Трамп в резких выражениях поговорил с европейскими лидерами
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
22
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»
20
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
18
Чешский журналист напомнил о слабом месте Европы
18
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска