Женщин предостерегли от употребления алкоголя наравне с мужчинами

Источник:
РИА Новости
Бокал вина
Фото: © Sibnet.ru

Женщинам рекомендуется в день выпивать гораздо вина, чем мужчинам, рассказал замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

«Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 миллилитров в день, то есть полбутылки вина, а дамам – два бокала, или треть бутылки», — сказал ученый в интервью РИА Новости.

Он отметил, что такая доза установлена не научными доказательствами, а через практический опыт французских исследователей.

Паспорт для бутылки: как прочитать винную этикетку

«У французов бокал вина за обедом — это культ, привычка, которая передается из поколения поколению», — пояснил Панасюк.

