Зафиксирована аномальная активность радиостанции «Судного дня»

Сразу тринадцать загадочных сообщения прозвучали 10 декабря в эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76, следует из сообщений в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за станцией.

Серия сигналов началась в 09.07 по московскому времени. Станция утром выдала несколько сообщений с позывными «НЖТИ» и набором странных кодовых слов — «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ».

Затем в эфире прозвучали слова «Котовоин», «Комплектный», «Завотост», «Крясосыч». В 13.49 по Москве УВБ-76 передала «Бесподобный». После этого станция выдала «Покаянный», «Испитой» и «Гласоджут».

УВБ-76 — российская коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году, ее связывают с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Время от времени на волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.