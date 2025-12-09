НАВЕРХ
Япония отказалась от европейского плана конфискации активов России

Politico
Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Япония не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам, рассказали изданию источники.

Ранее стало известно, что страны ЕС в G7 оказывают давление на Японию и США с целью конфискации российских активов, замороженных Токио и Вашингтоном.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов после начала специальной военной операции.

ЕС от отчаяния собрался навсегда заблокировать российские активы

Из них порядка 5-6 миллиардов долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов.

МИД России официально предупредил, что Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.

