Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Япония не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам, рассказали изданию источники.

Ранее стало известно, что страны ЕС в G7 оказывают давление на Японию и США с целью конфискации российских активов, замороженных Токио и Вашингтоном.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов после начала специальной военной операции.

ЕС от отчаяния собрался навсегда заблокировать российские активы

Из них порядка 5-6 миллиардов долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов.

МИД России официально предупредил, что Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.