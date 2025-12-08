НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС от отчаяния собрался навсегда заблокировать российские активы

Источник:
Financial Times
300 2
Евросоюз
Фото: © European Parliament

Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Власти ЕС нашли статью в договорах, позволяющую принимать меры без единогласного решения в случае серьезных экономических потрясений, коими Евросоюз считает боевые действия на Украине и «гибридную агрессию» России, рассказали источники.

По их словам, Брюссель предлагает использовать это для бессрочного блокирования резервов России до принятия аналогичного активного решения о снятии блокировки.

Как отмечает издание, до сих пор любая страна единолично могла «разрушить всю конструкцию» европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Политика #Мир
