Редчайшая черная вспышка произошла на Солнце. ВИДЕО

Редчайшая черная вспышка произошла на Солнце в ночь на 8 декабря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Взрыв на Солнце разорвал и разбросал на расстояние около 1 миллиона километров облако плотного темного водорода. Темное и слабо светящееся холодное вещество создало необычную иллюзию на видео.

Исследователи отметили, что явление было похоже на «призрачное черное пламя, танцующее в солнечной атмосфере» или на «загадочный темный туман, окутавший на несколько часов треть солнечного диска».

Необычное черное облако плазмы к утру рассеялось, по большей части оно просто «испарилась» под давлением нестерпимого солнечного жара, уточнили ученые.