НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Редчайшая черная вспышка произошла на Солнце. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
160 0

Редчайшая черная вспышка произошла на Солнце в ночь на 8 декабря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Взрыв на Солнце разорвал и разбросал на расстояние около 1 миллиона километров облако плотного темного водорода. Темное и слабо светящееся холодное вещество создало необычную иллюзию на видео.

Исследователи отметили, что явление было похоже на «призрачное черное пламя, танцующее в солнечной атмосфере» или на «загадочный темный туман, окутавший на несколько часов треть солнечного диска».

Необычное черное облако плазмы к утру рассеялось, по большей части оно просто «испарилась» под давлением нестерпимого солнечного жара, уточнили ученые.

Тема: Человек и космос
Получен новый снимок объекта 3I/ATLAS
Гигантскую структуру обнаружили в космосе
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Сильные вспышки зафиксировали на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов