Сколько можно сжечь калорий, наряжая елку

«Газете.ру»
Украшение новогодней елки
Новогодние хлопоты — это не только праздничное настроение, но и отличная возможность для естественной физической активности, рассказала старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«Во время украшения елки мы довольно длительное время постоянно активны: поднимаем и переносим коробки с игрушками и гирляндами, протираем ветки, тянемся, чтобы разместить украшения на верхушке, проходим вокруг дерева, приседаем и наклоняемся», — объяснила «Газете.ру» Бахтурина.

По ее словам, в этой работе участвуют мышцы рук, плеч, спины, кора и ног. «Так что даже в уютной домашней обстановке человек, вовлеченный в праздничный процесс, дает телу нагрузку, сравнимую с легкой гимнастикой», — отметила тренер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА

Количество сожженных калорий зависит от веса человека, интенсивности действий и продолжительности процесса. Если активность средняя — человек не только развешивает игрушки, но и передвигает коробки, вешает гирлянды на высокую елку, то за 30 минут можно потратить 150–180 килокалорий, уточнила Бахтурина.

А если процесс проходит очень энергично, с подъемом тяжелых предметов и почти без остановок, то расход может достичь 200–250 килокалорий. «Таким образом, час праздничных хлопот у елки по энергозатратам вполне может заменить небольшую домашнюю тренировку», — заключила тренер.

