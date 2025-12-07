НАВЕРХ
Правительство сократит перечень запрещенных для женщин профессий

Источник:
РИА Новости
Завод
Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса.

«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», — приводит РИА Новости содержание документа.

Минтруд изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями, где труд женщин ограничен.

План предусматривает, что к марту 2027-го ведомства, работодатели и профсоюзы определят профессии для исключения из ограничительного перечня. Параллельно проверят условия труда на этих местах на предмет рисков.

Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в этих профессиях.

