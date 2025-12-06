НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

МВД рекомендовало отказаться от банковской биометрии

Источник:
Sibnet.ru
118 1
банковская биометрия
Фото: Rachmaninoff / CC BY-SA 3.0

МВД России порекомендовало гражданам отказаться от использования биометрической аутентификации при входе в мобильные приложения банков.

Согласно материалам, для обеспечения безопасности вместо отпечатка пальца или распознавания лица следует применять сложные пароли блокировки экрана и устанавливать качественные антивирусные программы.

Ведомство также посоветовало не хранить в памяти телефона реквизиты банковских карт, включая номер, срок действия, проверочный код и пин-код. Также следует избегать входа в банковские приложения с чужих устройств.

В случае утери смартфона необходимо незамедлительно обратиться в специализированные офисы для блокировки карт, подчеркнуло МВД. Ведомство также порекомендовало отключить функцию отображения текста входящих сообщений на заблокированном экране.

Еще по теме
Конфискация российских активов уничтожит евро
ЦБ отменит ограничения на переводы валюты за рубеж для россиян
Проезд в Новосибирске подорожает на 5‑8 рублей
Раскрыт самый крупный должник России
смотреть все
Экономика #Деньги #Софт
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Путин назвал причину распада СССР
Маск раскрыл имя следующего президента США
Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Обсуждение (1)
Картина дня
Конфискация российских активов уничтожит евро
Сырский признал тотальное наступление России
Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз
Украинские беспилотники атаковали Рязань
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
31
Китай обложит налогом презервативы
30
Европа уговорила Зеленского не идти на сделку с Россией
24
Еще один танкер из России атаковали у берегов Турции
20
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
17
Путин назвал причину распада СССР