МВД рекомендовало отказаться от банковской биометрии

МВД России порекомендовало гражданам отказаться от использования биометрической аутентификации при входе в мобильные приложения банков.

Согласно материалам, для обеспечения безопасности вместо отпечатка пальца или распознавания лица следует применять сложные пароли блокировки экрана и устанавливать качественные антивирусные программы.

Ведомство также посоветовало не хранить в памяти телефона реквизиты банковских карт, включая номер, срок действия, проверочный код и пин-код. Также следует избегать входа в банковские приложения с чужих устройств.

В случае утери смартфона необходимо незамедлительно обратиться в специализированные офисы для блокировки карт, подчеркнуло МВД. Ведомство также порекомендовало отключить функцию отображения текста входящих сообщений на заблокированном экране.