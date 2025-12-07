Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»

Российская бронетанковая техника в зоне специальной военной операции (СВО) стала оснащаться облегченными системами противодроновой «Одуванчик».

Система представляет собой модульные стеклопластиковые конструкции, внешне напоминающие цветок одуванчика, пишет телеграм-канал «Осведомитель» со ссылкой на российских военных.

Обладая гибкостью, противодроновая конструкция позволяет танкам более уверенно перемещаться, например, в лесу среди деревьев или в городской застройке, где жесткая металлическая могла быть повреждена, рассказали источники.

По их словам, малый вес системы не ухудшает динамические показатели бронетанковой техники, а также снимает дополнительные нагрузки с механизмом поворота боевых модулей и башен боевых машин.