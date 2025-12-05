НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперты НАТО увидели прогресс России в морских дронах

Источник:
ТАСС
Россия достигла серьезного прогресса разработке и применении безэкипажных катеров (БЭК), говорится в обзоре Военного колледжа НАТО.

Морские дроны могут быть использованы для изоляции прибрежной инфраструктуры Украины, приводит ТАСС содержание обзора.

По мнению натовских экспертов, будущими целями для российских морских дронов могут стать корабли, переданные Киеву Великобританией, Францией, Швецией и США, находящиеся в акваториях Черного моря и рек Дунай и Днепр.

Эксперты напомнили, что Россия 28 августа впервые применила безэкипажные дроны для атаки, в результате которой был потоплен корабль ВМС Украины «Симферополь».

Москва интерпретирует «меняющиеся глобальные обстоятельства» как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем, сказано в обзоре.


Оборона #Военная политика #Оружие
