Верховный суд потребовал материалы по «делу Долиной»

Верховный суд РФ запросил в кассации материалы о споре вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По словам адвоката, это может означать, что судья усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. После получения материалов кассации суд сможет подробнее изучить дело, прежде чем представлять на рассмотрение судебной коллегии, передает РИА Новости.

Истребование дела означает запрос материалов из нижестоящего суда. Верховный суд вправе сделать это, если существует необходимость более детального изучения всех подробностей, однако такая практика достаточно редкая.

Весной 2024 года певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Когда Лурье попросила певицу освободить квартиру, Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.

Суд удовлетворил иск певицы и признал сделку недействительной, вернув квартиру прежней владелице. Полина Лурье при этом осталась без недвижимости и без уплаченных средств. После этого покупательница отправила жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций.