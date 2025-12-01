Осужденному пожизненно «ангарскому маньяку» добавили еще 10 лет

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, получил еще 10 лет колонии особого режима за двойное убийство, совершенное 17 лет назад, сообщили прокуратура Иркутской области и СУ СК РФ по региону.

Попков признался в двойном убийстве женщин, совершенном в августе 2008 года на участке Московского тракта в Ангарске. Он остановился поменять колесо и познакомился с двумя 27-летними девушками. Из-за «внезапно возникшей личной неприязни» маньяк веревкой задушил сначала одну женщину, а потом ее подругу.

Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК) и назначил 10 лет лишения свободы. Это никак не отразится на его судьбе, так как по совокупности приговоров он и так отбывает пожизненный срок.

В двойном убийстве на Московском тракте Попков признался фактически одновременно с тем, как получил очередной приговор — в августе его осудили на 9,5 лет по делу о расправе над женщиной в ангарском парке за ДК «Современник» в 2011 году.

На счету Попкова 89 доказанных убийств, совершенных в 1990-2010 годах, он дважды приговорен к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 года. С 2023 года начал сознаваться в новых убийствах. По слова члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, таким заключенным «нечего терять», но за счет необходимости участвовать далее в следственных действиях они получают «поблажки», а также получают возможность временно улучшить себе условия заключения.