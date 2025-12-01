НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Осужденному пожизненно «ангарскому маньяку» добавили еще 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
287 0
«Ангарский маньяк» Михаил Попков в зале суда
Фото: © прокуратура Иркутской области

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, получил еще 10 лет колонии особого режима за двойное убийство, совершенное 17 лет назад, сообщили прокуратура Иркутской области и СУ СК РФ по региону.

Попков признался в двойном убийстве женщин, совершенном в августе 2008 года на участке Московского тракта в Ангарске. Он остановился поменять колесо и познакомился с двумя 27-летними девушками. Из-за «внезапно возникшей личной неприязни» маньяк веревкой задушил сначала одну женщину, а потом ее подругу.

Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК) и назначил 10 лет лишения свободы. Это никак не отразится на его судьбе, так как по совокупности приговоров он и так отбывает пожизненный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ангарский маньяк» задолжал более 10 млн рублей

В двойном убийстве на Московском тракте Попков признался фактически одновременно с тем, как получил очередной приговор — в августе его осудили на 9,5 лет по делу о расправе над женщиной в ангарском парке за ДК «Современник» в 2011 году.

На счету Попкова 89 доказанных убийств, совершенных в 1990-2010 годах, он дважды приговорен к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 года. С 2023 года начал сознаваться в новых убийствах. По слова члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, таким заключенным «нечего терять», но за счет необходимости участвовать далее в следственных действиях они получают «поблажки», а также получают возможность временно улучшить себе условия заключения.

Еще по теме
Обвиняемые в мошенничестве с квартирой Долиной получили реальные сроки
Аглая Тарасова получила три года условно за вейп с наркотиками
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
ФСБ застрелила двух исполнителей теракта на железной дороге Алтая
смотреть все
ЧП #Криминал #Иркутск
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
Симоньян вернулась в телеэфир
Опровергнут запрет на ввоз праворульных авто в Россию
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

olegsbeglov

Так и есть. Народ не может себе позволить машины помоложе. Это показатель нищеты населения. Вытянули...

kraft1

Когда поднимали пенсионный возраст Путин сказал что у нас самый высокий рост продолжительности жизни...

corrector

И нищего населения нет денег, нет, не нойте

Antares

Вы не понимаете! Это другое. Всё по просьбам трудящихся.