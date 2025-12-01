НАВЕРХ
Стоимость серебра с начала 2025 года выросла в два раза

«Коммерсантъ»
Слитки серебра
Фото: © Openverse by sprottmoney

Стоимость серебра на спот-рынке в конце минувшей недели обновила исторический максимум, уверенно преодолев 56 за тройскую унцию, приводит «Коммерсантъ» данные Investing.com.

За неделю металл подорожал почти на 13%, а с начала года его стоимость удвоилась. В последние дни по динамике котировок серебро обогнало другие благородные металлы.

Основной причиной роста стали ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС, в том числе в связи с завершением шатдауна в США. Кроме того, на рынке серебра сохраняется дефицит предложения, тогда как спрос на него, прежде всего со стороны инвесторов, остается высоким, отмечают эксперты.

По их мнению, растущий инвестиционный спрос на физическое серебро в сочетании с накопленным дефицитом металла привели к сокращению наземных запасов. Определенная часть запасов металла идет на производство солнечных панелей, электромобилей и электроники.

