Путин объявил полное окружение Покровска и Мирнограда

Покровск и Мирноград (российские названия — Красноармейск и Димитров) в Донецкой области полностью окружены российскими войсками, сообщил президент Владимир Путин.

«Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена», — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин напомнил, что самые активные боевые действия сейчас ведутся на красноармейском направлении и вокруг Димитрова, так как они остаются последними крупными точками обороны ВСУ перед выходом российских войск на оперативную глубину.

Так, Покровск является последним крупным городом перед Славянско-Краматорской агломерацией — единственным крупным городским центром Донецкой области, который еще остается под контролем Украины.