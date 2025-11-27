НАВЕРХ
Половина оливкового масла оказалась фальсификатом

Источник:
Sibnet.ru
Оливковое масло
Фото: Olivenöl_Weißbrot_und_grobes_Salz.JPG: 4028mdk09derivative work: Andrzej 22 (talk) / CC BY-SA 3.0

Роскачество выявило признаки фальскификации в половине проверенного оливкового масла, сообщается на сайте на организации. Но вреда здоровью от такого продукта не будет.

Роскачество исследовало 15 торговых марок. Это оливковое масло производства Италии, Испании, Азербайджана, а также России и Белоруссии (но в этих странах продукт только фасуют). Был проанализирован жирнокислотный состав, который показывает примеси других растительных масел.

Признаки фальсификации выявлены в семи маслах у производителей из Испании, Беларуси и России. Марки Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio были заявлены как высший сорт Extra Virgin, еще один Columb и Olive Tree как смесь оливковых масел либо сорт Pomace.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрачи оправдали пальмовое масло

Вреда здоровью подобные купажи не принесут, просто покупатель получает продукт с другими свойствами, отметило Роскачество.

Чистоту состава, заявленного на этикетке, показали торговые марки Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Цена масла Extra virgin с признаками фальсификата в 2-3 раза ниже аналогов под другими брендами, уточнила организация.

Обсуждение (1)
