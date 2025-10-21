Врачи оправдали пальмовое масло

Пальмовое масло в составе продуктов демонизируют, но на самом деле оно защищает клетки и не содержит вредный холестерин, сообщили врачи-ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Пальмовое масло производится из плодов масличной пальмы, широко используется в пищевой промышленности (кондитерские изделия, соусы). Существует миф, что пальмовое масло особенно вредно и вызывает рак.

Пальмовое масло — это просто твердый сорт растительного масла, объяснила ведущая Елена Малышева. Оно состоит из насыщенных жиров, которые приобретают твердую консистенцию при температуре 24 градуса Цельсия.

«Кардиологи растительные масла любят, потому что они не содержат холестерина», — отметил кардиолог Герман Гандельман. Если в продукте используется пальмовое масло, это значит, что в нем снижено количество холестерина, способного вызвать закупорку сосудов, добавил он.

В пальмовом масле содержится большое количество витамина Е — в 100 граммах 0,8 суточной нормы. Этот витамин защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, сообщил офтальмолог Михаил Коновалов.

Самые опасные для сердца — это трансжиры, которые получают из растительного масла путем обогащения его водородом. напомнили врачи.

Госдума в сентябре направила в правительство законопроект, который предлагает запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания в организованных коллективах. «Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, в кондитерских изделиях, в молоке. А по остальным — ограничивать и выносить это все на обсуждение», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.