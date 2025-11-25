НАВЕРХ
Человек и космос
Человек и космос
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю

Sibnet.ru
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: NASA Hubble / Public Domain Dedication (CC0)

Межзвездный объект 3I/ATLAS подлетел к Земле на расстояние менее 300 миллионов километров, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Объект пересек «психологически значимую границу» в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на 2 миллиона километров каждые сутки, отметили ученые.

Текущее расстояние между 3I/ATLAS и нашей планетой вдвое меньше расстояния от Земли до Солнца. Ожидается, что на минимальное расстояние к Земле объект подлетит 19 декабря, оно составит около 269 миллионов километров.

«Следующей психологически значимой отметки, 200 миллионов километров, объект не должен пересечь ни при каком варианте. Если это случится, мы первые начнем готовить плакаты Добро пожаловать, господа пришельцы», — подчеркнули исследователи.

Возраст 3I/ATLAS оценивается в 7 миллиардов лет — таким образом, он старше Солнечной системы в полтора раза. Объект классифицирован как комета межзвездного происхождения, однако ряд ученых полагают, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
Обсуждение (1)
