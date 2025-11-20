НАВЕРХ
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS

NASA показало самое детальное фото межзвездного объекта 3I/ATLAS на специальном брифинге. Мероприятие транслировалось на сайте агентства, а также YouTube.

Один из снимков был сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, который находится на орбите Марса. 3I/ATLAS сфотографировали в момент максимального сближения с Красной планетой, это самое детальное изображение объекта.

На фото видна белая точка, которая представляет собой ядро 3I/ATLAS. Вокруг ядра заметно слабое свечение — кома, состоящая из облака газа и пыли. Хвоста на снимке нет, так как на тот момент объект еще не подошел достаточно близко к Солнцу.

Самое детальное фото 3I/ATLAS, сделанное камерой HiRISE
Самое детальное фото 3I/ATLAS, сделанное камерой HiRISE
Фото: © NASA

Исследователи также подтвердили аномальные особенности 3I/ATLAS — нестандартное отношение углекислого газа к воде и железа к никелю в его составе, негравитационное ускорение, присутствие анти-хвоста, а также значительное выделение воды.

Именно эти особенности стали основанием для того, чтобы заподозрить искусственное происхождение 3I/ATLAS. При этом специалисты NASA полагают, что объект — межзвездная комета, а аномалии объясняются ее формированием за пределами Солнечной системы.

Сейчас 3I/ATLAS приближается к Земле, на минимальное расстояние объект подлетит к планете 19 декабря. Его скорость составляет более 220 километров в час. Согласно расчетам орбиты, затем 3I/ATLAS покинет Солнечную систему.

