Получен уникальный мед со вкусом шоколада

Бразильские ученые разработали уникальный шоколадный мед, который пригоден для употребления в пищу и может использоваться в кулинарии.

Исследователи в ходе эксперимента использовали натуральный пчелиный мед и выделения из оболочек какао-бобов, которые считаются отходами при изготовлении шоколада и прочих какао-продуктов. При этом шелуха содержит ценные элементы — например, теобромин и кофеин.

Экстракция двух химических соединений происходила с помощью ультразвука, говорится в статье ученых из университета UNICAMP в бразильском штате Сан-Паулу, опубликованной Phys.org. Для этого использовался специально разработанный зонд.

Его погружали в емкость, содержащую смесь меда и измельченных скорлупок какао-бобов. Зонд генерировал ультразвуковые волны, усиливающие процесс высвобождения ценных соединений из твердых частиц сырья, которые переходили в мед.

Разработчики отметили, что в результате манипуляций экспериментальные образцы продукта получали ярко выраженный вкус шоколада. Его насыщенность зависела от пропорций меда и оболочки какао-бобов.