Названы симптомы смертельного похмелья

Британские эксперты перечислили симптомы отравления смертельно опасным метиловым спиртом — это прежде всего неврологические нарушения, типа, нарушения координации.

Стандартные признаки похмелья — головная боль, тошнота, боли в теле и расстройства кишечника — обычно проходят в течение нескольких часов. Но если состояние гораздо тяжелее привычного или к нему добавляются новые симптомы — это повод для немедленного обращения за медицинской помощью

Особенно тревожными считаются неврологические нарушения: спутанность сознания, резкая слабость, нарушения координации, судороги. Еще один ключевой признак — проблемы со зрением: двоение, затуманенное зрение, «вспышки» перед глазами, приводит газета Mirror предупреждение британских врачей.

Подобные симптомы часто сопровождают отравление метиловым спиртом (метанолом) — веществом, которое встречается в поддельном или кустарным способом произведенном алкоголе.

Метанол — разновидность технического спирта, получаемого путем перегонки древесины. Он содержится в различных коммерческих продуктах, таких как антифриз, топливо и растворители для красок. Метанол также используют для фальсификации спиртных напитков, смешивая с привычным компонентом — этанолом.

Как отмечают британские эксперты, отличить опасный напиток внешне невозможно, поэтому любые необычно тяжелые последствия употребления алкоголя требуют внимания врачей.