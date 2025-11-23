НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названы симптомы смертельного похмелья

Источник:
Mirror
493 1

Британские эксперты перечислили симптомы отравления смертельно опасным метиловым спиртом — это прежде всего неврологические нарушения, типа, нарушения координации.

Стандартные признаки похмелья — головная боль, тошнота, боли в теле и расстройства кишечника — обычно проходят в течение нескольких часов. Но если состояние гораздо тяжелее привычного или к нему добавляются новые симптомы — это повод для немедленного обращения за медицинской помощью

Особенно тревожными считаются неврологические нарушения: спутанность сознания, резкая слабость, нарушения координации, судороги. Еще один ключевой признак — проблемы со зрением: двоение, затуманенное зрение, «вспышки» перед глазами, приводит газета Mirror предупреждение британских врачей.

Подобные симптомы часто сопровождают отравление метиловым спиртом (метанолом) — веществом, которое встречается в поддельном или кустарным способом произведенном алкоголе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлкоголь по-научному: плюс для секса и ума

Метанол — разновидность технического спирта, получаемого путем перегонки древесины. Он содержится в различных коммерческих продуктах, таких как антифриз, топливо и растворители для красок. Метанол также используют для фальсификации спиртных напитков, смешивая с привычным компонентом — этанолом.

Как отмечают британские эксперты, отличить опасный напиток внешне невозможно, поэтому любые необычно тяжелые последствия употребления алкоголя требуют внимания врачей.

Еще по теме
Врач объяснила заторможенность после недосыпа
Зачем нужна вода с электролитами, и где ее взять
Наука объяснила, почему так трудно похудеть
Почему женщины мерзнут сильнее мужчин
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...

physx

Ой, как так то?! Он же вешал лапшу, что дела идут хорошо

pepelmetal

Хахахах) сами выпустили, сами ищут