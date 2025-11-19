НАВЕРХ
Новейший Су‑75 Checkmate поднимется в воздух в начале 2026 года

Источник:
Sibnet.ru
Новейший российский легкий истребитель Су-75 Checkmate
Новейший российский легкий истребитель Су-75 Checkmate
Фото: © Ростех/Александр Уткин

Первый полет российского новейшего легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан.

«Я думаю, это начало 2026 года ... самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — сказал Богдан в эфире «Первого канала».

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, Россия будет строить Су-75 вместе с Белоруссией. «Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах», — уточнил РИА Новости Михеев.

Истребитель Су-75 Checkmate пятого поколения разработки «Сухого» был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Это легкий однодвигательный и поэтому недорогой самолет. На вооружении ВКС России сейчас машин подобного класса нет.

