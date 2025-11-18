НАВЕРХ
Штаб по защите покупателей жилья создали в России

ТАСС
Ключи
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российская гильдия риелторов (РГР) создала штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости, сообщила пресс-служба организации. 

Риелторы фиксируют множество случаев, когда люди, честно купившие квартиру, остаются и без жилья, и без денег. Продавцы после продажи заявляют, что действовали под влиянием мошенников и оспаривают сделку в суде.

«Начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы», — рассказали ТАСС в РГР.

Обращения пострадавших будут рассматриваться на встречах с представителями правоохранительных органов, законодательной власти, с юристами, адвокатами, нотариусами и другими специалистами.

Подсчитан доход, необходимый для ипотеки в 2025 году

Оперативный штаб выявит типичные сценарии и точки уязвимости сделки. Затем РГР передаст предложения по защите добросовестного покупателя и снижению рисков участникам рынка, депутатам, отметили в гильдии.

Экономика #Квадраты #Законы
