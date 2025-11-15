Хардкорный шутер Escape from Tarkov вышел в Steam

Хардкорный экстракшн-шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games стал доступен в Steam, спустя десять лет с момента первого анонса.

Игра находилась в раннем доступе с 2017 года и за это время обросла большой фан-базой. Геймеров привлекла высокая сложность шутера и внимание разработчиков к окружению и деталям. С момента появления страницы игры в Steam ее добавили в список желаемого более 500 тысяч человек.

«Лучше готовьтесь, потому что не все смогут сбежать из Таркова. Не из-за плохой производительности, а из-за миссий и квестов. Они намеренно были сделаны такими, поэтому будет очень тяжело пройти их все полностью. Я уверяю, не все смогут это сделать. И это ключевой момент», — заявлял глава Battlestate Games Никита Буянов в ролике, посвященном предстоящему релизу.

В игре будет четыре концовки, и разблокировка всех из них станет для геймеров «достижением всей жизни». Разработчики рекомендуют запускать игру на компьютерах с 64 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой не ниже GeForce RTX 4070 и процессором Intel Core i7-14700F и выше.

Escape from Tarkov поддерживает 17 языков, в том числе, русский. Стандартное издание игры оценили в 1800 рублей. В планах разработчиков выпустить несколько DLC и портировать шутер на консоли.