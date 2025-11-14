НАВЕРХ
Банк России установит новый перечень подозрительных операций

Sibnet.ru
Банк России
Фото: © Банк России

Банк России утвердит с 1 января 2026 года новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием мошенников, говорится в приказе ЦБ.

«Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием», — приводит ТАСС содержание документа.

Согласно приказу, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем. Признаком мошенничества также будет считаться смена номера телефона на портале «Госуслуги» за 48 часов до направления распоряжения о переводе денежных средств.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщила, что проверке регулятора будут подлежать операции через Систему быстрых платежей от 200 тысяч рублей, совершаемые в адрес «незнакомого» получателя.

Новый критерий подозрительных операций будет касаться не перевода клиентом средств самому себе, а последующих переводов другому человеку, уточнили в Банке России.

