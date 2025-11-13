Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»

Свежие снимки показали, что межзвездный объект 3I/ATLAS после максимального сближения с Солнцем выпустил сразу несколько «хвостов». Их чередование может указывать на запуск двигателей и осознанное маневрирование объекта.

По оценке астрономов, 3I/ATLAS обзавелся сразу семью струями вещества, при этом они направлены в противоположные стороны, что выглядит аномальным. Стандартные кометы при подлете к Солнцу выбрасывают только один «хвост».

Согласно анализу, самый массивный «хвост» 3I/ATLAS состоит в основном из углекислого газа и воды с небольшим количеством цианида, а также никелевого сплава, который обычно не встречается в космосе.

Астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб в своем блоге отмечает, что сложная система струй может подтверждать теорию о том, что межзвездный гость представляет собой инопланетный корабль, приступивший к маневрированию для негравитационного ускорения.

Масса объекта оценивается в 33 миллиарда тонн, он подвергается воздействию солнечной радиации мощностью до 33 гигаватт. В конце октября 3I/ATLAS прошел перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, удаленную от звезды на 210 миллионов километров.

Такой маневр позволил межзвездному объекту, который прилетел в Солнечную систему из так называемого толстого диска Млечного Пути, разогнаться до скорости 68 километров в секунду. Ожидается, что 19 декабря 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей.