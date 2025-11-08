Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение

Межзвездный объект 3I/ATLAS завершил пролет за Солнцем и вновь стал доступен для наблюдения земных астрономов. К удивлению ученых, 3I/ATLAS сменил курс и по-прежнему не имеет кометного хвоста, что указывает на его искусственное происхождение.

3I/ATLAS 29 октября достиг перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты, что сделало его временно невидимым с Земли для большинства приборов. На тот момент он находился от звезды на расстоянии около 200 миллионов километров.

После прохождения перигелия 3I/ATLAS вышел из слепой зоны, однако у него по-прежнему отсутствует кометный хвост, состоящий из вещества, улетучивающегося с его поверхности. Предполагалось, что после сближения с Солнцем выбросы значительно усилятся.

Астрофизик Гарвардского университета Авраам Леб в своем блоге указал на еще одну аномальную деталь — объект отклонился от предсказанной траектории на четыре угловые секунды вдоль оси прямого восхождения.

По расчетам ученого, для этого 3I/ATLAS нужно было лишиться не менее 13% своей массы. В результате у объекта возник бы огромный хвост, хорошо видимый в земные телескопы. Однако свежие снимки показывают, что облик космического гостя не изменился.

Исследователь уверен, что необычное поведение подтверждает его первоначальную гипотезу об искусственном происхождении 3I/ATLAS. По его словам, объект может быть артефактом внеземной цивилизации, используемым для скрытой разведки.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Это третий известный подобный объект. Ожидается, что 19 декабря 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей.