Врач предупредил о тяжелых последствиях долгого сидения на унитазе

Привычка подолгу сидеть на унитазе может привести к тяжелым последствиям для здоровья, например, геморрою, предупредил американский гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

Долгое сидение на унитазе часто связано не с запорами, а с привычкой читать и «западать» в смартфоне в туалете. «Если вы сидите дольше нескольких минут, у вас могут проблемы», — приводит издание Eating Well предостережение врача.

По его словам, продолжительное пребывание на унитазе повышает давление в венах прямой кишки, что со временем вызывает воспаление и формирование геморроидальных узлов.

Частое и длительное сидение может привести к анальным трещинам — болезненным повреждениям слизистой, сопровождающимся кровотечением и жжением, отметил Салхаб.

Врач настоятельно рекомендовал не брать с собой в туалет книги и гаджеты. Он также посоветовал использовать низкий унитаз или подставку под ноги — такое положение снижает нагрузку на мышцы таза и облегчает процесс.