НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач предупредил о тяжелых последствиях долгого сидения на унитазе

Источник:
Eating Well
370 0
Унитаз
Фото: © Freepik.com

Привычка подолгу сидеть на унитазе может привести к тяжелым последствиям для здоровья, например, геморрою, предупредил американский гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

Долгое сидение на унитазе часто связано не с запорами, а с привычкой читать и «западать» в смартфоне в туалете. «Если вы сидите дольше нескольких минут, у вас могут проблемы», — приводит издание Eating Well предостережение врача.

По его словам, продолжительное пребывание на унитазе повышает давление в венах прямой кишки, что со временем вызывает воспаление и формирование геморроидальных узлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТуалета: от женской «утки» до ватерклозета

Частое и длительное сидение может привести к анальным трещинам — болезненным повреждениям слизистой, сопровождающимся кровотечением и жжением, отметил Салхаб.

Врач настоятельно рекомендовал не брать с собой в туалет книги и гаджеты. Он также посоветовал использовать низкий унитаз или подставку под ноги — такое положение снижает нагрузку на мышцы таза и облегчает процесс.

Еще по теме
Найден способ испытать оргазм без секса и мастурбации
Скорость и эффекты: какое жаропонижающее лучше
Назван максимальный размер больничного в 2026 году
Созданы наночастицы для заживления тяжелых ожогов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
49
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
28
США провели испытание ядерной бомбы В61-12
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
23
Раскрыты планы экстренной эвакуации жителей Киева