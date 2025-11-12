НАВЕРХ
Киев притормозил атаки на русский язык из‑за давления ЕС

Источник:
ТАСС
Евросоюз
Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз вынудил Киев притормозить с принятием закона о лишении русского языка защиты в соответствии с Европейской хартией, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В октябре правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, исключающий русский из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Позднее он был отозван.

«Безоговорочная поддержка Брюсселя давно воспринимается Киевом как карт-бланш, в том числе на действия, выходящие за нормы права и морали. Но, как известно, безнаказанность порождает чувство вседозволенности. Видимо, в Киеве решили, что антироссийский ЕС согласится с очередным незаконным шагом, но просчитались», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, «на это раз европейцы притормозили своих подопечных». Дипломат обратил внимание на заявления из Рады о том, что на такой шаг правительство пошло «под давлением неких функционеров Совета Европы, которые якобы являются "лоббистами российских интересов"».

«Их не смутила абсурдность такого утверждения, поскольку Россия вышла из Совета Европы еще в 2022 году», — отметил Полищук.

«Впрочем, не должно быть иллюзий относительно того, что отзыв законопроекта заставит Киев пересмотреть дискриминационную политику в отношении русского языка», — заключил дипломат.

Политика #Мир
Обсуждение (0)
