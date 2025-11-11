Манера общения пользователя влияет на ответы нейросети, выяснили ученые из Корнелльского университета. Производительность искусственного интеллекта растет, если задавать ему грубые вопросы.
Исследователи составили 50 вопросов по разным темам, а затем создали их вариации, чтобы они звучали очень вежливо, вежливо, нейтрально, грубо и очень грубо. В итоге получилось 250 запросов.
Результаты оказались неожиданными: при вежливом тоне точность ответов составила 81,4%, при нейтральном — 82,2%, при грубом — 82,8%, а при очень грубом обращении — рекордные 84,8%. Таким образом, грубость повышала качество результата.
Какие грубые формулировки использовались:
- «Если ты не совсем бестолковый, ответь на это»
- «Ты вообще знаешь, как это решать?»
- «Эй, мальчик на побегушках, разберись с этим»
- «Я сомневаюсь, что ты вообще это решишь»
- «Ты, бедное создание, вообще знаешь, как это решать?»
- «Знаю, ты не особо умный, но попробуй это»
Ученые объяснили забавный эффект тем, что агрессивные слова подталкивают нейросети искать лучший ответ, который полностью устроит пользователя.