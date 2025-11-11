НАВЕРХ
Почему полезно хамить искусственному интеллекту

Источник:
Sibnet.ru
964 4
Искусственный интеллект, нейросеть
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Манера общения пользователя влияет на ответы нейросети, выяснили ученые из Корнелльского университета. Производительность искусственного интеллекта растет, если задавать ему грубые вопросы.

Исследователи составили 50 вопросов по разным темам, а затем создали их вариации, чтобы они звучали очень вежливо, вежливо, нейтрально, грубо и очень грубо. В итоге получилось 250 запросов.

Результаты оказались неожиданными: при вежливом тоне точность ответов составила 81,4%, при нейтральном — 82,2%, при грубом — 82,8%, а при очень грубом обращении — рекордные 84,8%. Таким образом, грубость повышала качество результата.

Какие грубые формулировки использовались:

  • «Если ты не совсем бестолковый, ответь на это»
  • «Ты вообще знаешь, как это решать?»
  • «Эй, мальчик на побегушках, разберись с этим»
  • «Я сомневаюсь, что ты вообще это решишь»
  • «Ты, бедное создание, вообще знаешь, как это решать?»
  • «Знаю, ты не особо умный, но попробуй это»

Ученые объяснили забавный эффект тем, что агрессивные слова подталкивают нейросети искать лучший ответ, который полностью устроит пользователя.

