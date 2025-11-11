НАВЕРХ
Что можно и нельзя 11 ноября: приметы на Анастасию Овечницу

Sibnet.ru
11 ноября исполнялся ритуал с овечьей шерстью
Народный календарь связывает 11 ноября с множеством примет, суеверий и традиций. Например, в этот день запрещалось стирать вещи и оставлять дома ребенка одного.

Православная церковь вспоминает 11 ноября мученицу Анастасию. В этот день было принято стричь овец, поэтому святую прозвали Овечница, она считалась покровительницей домашнего скота и пастухов.

Считалось, что 11 ноября нельзя оставлять ребенка одного дома, так как к нему могла заявиться нечистая сила. Запрещалось стирать вещи — можно было лишиться семейного счастья. Был еще один интересный запрет — в этот день нельзя было надевать вещи из овчины.

На стол в этот день обязательно ставился овечий или козий сыр — даже маленький кусочек мог обеспечить силы на весь год. Девушкам советовали надеть 11 ноября бусы на шею — в этом случае в любых делах ей будет сопутствовать удача.

Ночью исполнялся ритуал на исполнение желания, в котором использовалась овечья шерсть. Перед сном загадывали самое сокровенное, клали клок шерсти под подушку, а утром сжигали над церковной свечой и развеивали пепел по ветру.

Были и погодные приметы — так, если кошки весь день спали, ждали холодную зиму. Медленно плывущие облака в этот день сулили скорые заморозки. А если громко каркали вороны — крестьяне ждали потепления.

Приметы для дома: что принесет удачу
