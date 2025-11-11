Главная распродажа 2025 года 11.11, известная под названием Всемирный день шопинга, официально начнется 11 ноября в 11.00 часов по московскому времени. Основной этап распродажи продлится три дня.

При этом крупнейшие маркетплейсы традиционно удлинят период максимальных скидок. Только Wildberries завершит ее 13 ноября. На OZON и «Яндекс Маркет» она будет идти до 14 ноября включительно, а на AliExpress распродажа завершится только 19 ноября.

Традиционно самые выгодные скидки ожидаются на электронику, бытовую технику, умные устройства для дома, косметику, одежду и обувь. Так, в прошлом году самой популярной категорией на распродаже 11.11 стала бытовая техника.

Непосредственно 11 ноября оборот интернет-магазинов бытовой техники вырос в 3,5 раза, число платежей — в два раза, а число плательщиков — почти втрое. Средний чек составил порядка 23 тысяч рублей.

При выборе электроники и бытовой техники на распродаже специалисты рекомендуют обращать внимание не на новейшие флагманы, а на устройства прошлых поколений — обычно разница в реальных характеристиках минимальна, тогда как цена может существенно отличаться.